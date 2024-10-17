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Рынок труда Иркутской области становится более инклюзивным

Аналитики российской онлайн-платформы для рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии, доступные для соискателей с ОВЗ, и выяснили, что интерес работодателей к таким кандидатам растет.

В сентябре 2024 в Иркутской области работодатели открыли более 700 вакансий, на которые они готовы были рассматривать кандидатов с ОВЗ, и это 3% от всех предложений о работе в регионе. По сравнению с началом года (январем 2024) количество таких вакансий выросло на 49%.

Чаще всего соискателей с ограничениями по здоровью готовы рассматривать на позиции в сфере «Страхование» (46% от всех вакансий в данном профессиональном направлении), «Финансы, бухгалтерия» (13%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (11%), «Административный персонал» (9%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии» (по 8%), «Продажи, обслуживание клиентов» (7%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (4%).

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При этом, если посмотреть, где быстрее всего растет лояльность к таким кандидатам в этом году, впереди остальных оказалась сфера «Финансы, бухгалтерия», где количество вакансий, на которые работодатели готовы рассматривать кандидатов с ОВЗ выросло сразу в 3 раза (в сентябре относительно январе 2024). Далее идут профобласти «Производство, сервисное обслуживание» (рост количества вакансий в 2,9 раз), «Розничная торговля» и «Строительство, недвижимость» (в 2,4 раза), «Маркетинг, реклама, PR», «Административный персонал» и «Управление персоналом, тренинги» (в 2 раза в каждом из направлений).

«Люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва страны. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. Это вызвано развитием программ инклюзии, укоренением удаленного формата работы, так и общим дефицитом кадров. Сегодня в компаниях из всех отраслей экономики и бизнеса можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, разница лишь в количестве таких вакансий – от сотни до десятков тысяч», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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