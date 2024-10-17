Роспотребнадзор изымает из обращения армянские БАДы

В их составе нашли гормоны симетикон и мелатонин, которые не являющиеся эссенциальными факторами питания и запрещены в биодобавках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 000 упаковок биологически активных добавок (БАД), зарегистрированных в Армении и имевших в своем составе симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм) и мелатонин (гормон, регулирующий циркадные ритмы).

Синтетические лекарственные субстанции и гормоны (симетикон и мелатонин), не являющиеся эссенциальными факторами питания, запрещены в составе БАД. Симетикон и мелатонин зарегистрированы как фармацевтические субстанции и самостоятельные лекарства.

Всего служба при мониторинге Единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции выявила 48 биологически активных добавок к пище, не отвечающих обязательным требованиям актов Таможенного союза, зарегистрированных уполномоченными органами Республики Армения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба настаивала на включении биологически активных добавок в перечень лекарственных средств. Такое решение ФАС уже предлагало Министерству здравоохранения и социального развития РФ в рамках закона об обороте лекарственных средств, однако оно было отвергнуто.