«Проблему мигрантов запретом не решить»

Губернатор Иркутской области подписал указ, запрещающий мигрантам заниматься 16 видами деятельности. В их числе торговля некоторой продукцией, такси и туристические услуги. Каких последствий ожидает иркутский бизнес?

«Нанимать местных гидов – это нормальная практика»

Надежда Гринёва, аттестованный гид, организатор туров по Байкалу, Иркутску, Монголии, Узбекистану считает, что для туристической отрасли в этом запрете нет ничего страшного.

– Это принятая мировая практика. В Таиланде, например, если ты возишь российских туристов, то есть работаешь гидом-проводником, ты обязан нанять местного гида. Таким образом, защищаются права местных, они обеспечиваются работой. И это правильно.

Надежда говорит, что в туристической среде были одно время сложные отношения с китайскими гидами.

– Они массово привозили на Байкал группы своих соотечественников и рассказывали им всякую чушь, например, что Байкал станет китайским. Поэтому я поддерживаю запрет, нанимать надо местных гидов, они лучше всего знают историю и местность. Кстати, в Китае действуют ровно эти же правила, когда ты привозишь своих туристов в страну, ты обязан нанять местных – и гидов, и водителей и т.д.

«А кто будет работать в такси вместо мигрантов?»

Татьяна Бройдо, гид по Байкалу, прогнозирует, что новый указ губернатора на туристическую отрасль особо не повлияет.

– Весь турпоток можно условно сейчас разделить на три части. Первая – это китайский турпоток, вторая и основная – внутренний российский, третья, совсем крошечная, – это вновь поехавшие иностранцы. Если брать российский турпоток, там нет ни одного гида-мигранта. И это логично. Потому что ни один гость, едущий в Иркутск или на Байкал, вряд ли возьмёт гида-мигранта.

По мнению Татьяны, указ мог бы повлиять на китайский турпоток. Ведь не секрет, что до сих пор китайские группы возят китайские гиды.

– В начале октября, когда был очередной праздник в КНР, опять было много китайских групп на Байкале и наших гидов там не было. Но большой вопрос – китайские гиды работают по патентам? Скорее это обычные китайцы, заехавшие в Россию. И самый главный вопрос – а как будет работать запрет? К примеру, выходит китайский гид на Хобое и начинает что-то рассказывать, кто его там будет контролировать?

Кстати, сейчас развивается параллельная история со штрафами для российских гидов, не прошедших аттестацию, рассказывает Татьяна.

– Штрафы для нелегальных гидов приличные, я бы занервничала, если бы не была аттестована, но опять задаю тот же вопрос – кто будет контролировать соблюдение закона?

По её мнению, что касается служб такси, там контроль более понятен.

–Там есть постоянная верификация водителей, контролировать проще. Но меня как обывателя интересует, а кто теперь будет работать в такси вместо мигрантов? Не поднимутся ли цены?

«Рубят сук, на котором сидят»

По мнению Павла Полякова, генерального директора компании «Альянс Ресторанс», отеля Sayen 4*, председателя Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров, вообще, эта новость про запрет – не новость.

– Такой закон принимают в разных регионах, вектор задаёт федерация. Также как добрался до Иркутска запрет на "разливайки" в многоквартирных домах, так сейчас добрался запрет на мигрантов. Если кто-то думает, что это инициатива местных депутатов, я могу поспорить, всё принимается наверху, потом спускается на местный уровень.

Он считает, что запрет усугубит ситуацию на рынке труда.

– Я придерживаюсь либеральных взглядов на труд и уверен, что проблему мигрантов нельзя решить запретом на работу в конкретных областях. Если на рынке не хватает трудовых ресурсов, а их реально не хватает, проблема в том, как историю с привлечением мигрантов сделать прозрачной. Это вопрос административного контроля. А у нас всё пытаются запретить. Причём рубят сук, на котором сидят. В экономике не хватает трудовых ресурсов, они не появятся завтра, русские не пойдут работать туда, где работают мигранты, а это значит, дефицит кадров будет усугубляться, цена рабочей силы будет расти. Всё это отразится на ценах, инфляции. Чудес не бывает, – резюмирует Павел.

При этом эксперт подчёркивает, что в последние годы мигрантов в Иркутске стало объективно меньше.

– И это связано с экономикой России. В стране мигрантам стало не очень выгодно работать, они снимают жильё, платят дорогой патент и самое главное – еще должны оставаться деньги, чтобы отправить на родину, но экономически ситуация уже не та. При этом за эту же рабочую силу активно борются европейские страны. Там тоже кадровый голод. Те же узбеки давно едут в Европу, прекрасно там работают и получают хорошие зарплаты. В этих условиях запрещать работать мигрантам, на мой взгляд, смешно.