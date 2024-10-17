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Центробанк заявил об охлаждении рынка труда

При дальнейшем ужесточении ДКП кадровый аппетит будет продолжать снижаться. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Центробанка (ЦБ) «О чем говорят тренды».

Это происходит за счет уменьшения интереса работодателей к найму, так как компании допускают возможное ослабление спроса на свою продукцию и замедление инвестактивности.

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Компании умерили свои аппетиты по масштабам возможного расширения штата в IV квартале, подтверждает ЦБ сложившуюся тенденцию в докладе «Мониторинг предприятий». И это при том, что обеспеченность компаний работниками в III квартале была на историческом минимуме.

Наиболее острый кадровый голод переживают обрабатывающие предприятия, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения, отмечает регулятор. Уровень безработицы три месяца подряд держится на исторических минимумах – в августе он составлял 2,4%, следует из данных Росстата.

Напомним, что лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 4 квартале 2024 года стала Амурская область. Также в первую пятерку регионов вошли Забайкальский край, Республика Татарстан, Еврейская АО и Белгородская область.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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