«Слата» объявила старт новой акции «Анимаши»

Сеть супермаркетов «Слата» запустила новую моментальную акцию лояльности. 16 октября стартовал проект «Анимаши» с игрушками-зацепышами в стиле аниме. Первыми, кто познакомился с супергероями, стали иркутские первоклассники. Ребята получили учебные тетради, супергероев-анимаш и удостоверения юного пешехода.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»

С 16 октября в сети супермаркетов «Слата» стартовала акция лояльности «Анимаши». Особый интерес она вызовет у поклонников японской анимации и комиксов. Коллекция игрушек-зацепышей состоит из 16 персонажей, каждый из которых обладает особыми навыками. Например, добрая и скромная Сакура управляет природными стихиями, а обжорка Пухиро использует магическую силу вкусных продуктов.

Первыми, кто познакомился с маленькими супергероями, стали иркутские первоклассники. Накануне запуска акции, 15 октября, прошло традиционное посвящение учеников младших классов в юных пешеходов на базе иркутской образовательной школы №9 имени А.С. Пушкина. В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента образования и Госавтоинспекции Иркутской области и торговой сети «Слата».

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»

«Мы вручаем вам удостоверения юных пешеходов, а это значит, что на ваши маленькие плечи ложится большая ответственность – не просто знать, но и ежедневно соблюдать правила дорожного движения: не бегать через дорогу и не играть рядом с ней, не отвлекаться на гаджеты и всегда переходить проезжую часть по пешеходным переходам», – дал наставления школьникам заместитель начальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Иркутское» Дмитрий Малых.

Из рук старших товарищей в погонах каждый ребенок получил удостоверение юного пешехода, а также тематические тетради-раскраски с супергероями «Анимаши» и заветный зелёный флоупак с зацепышем.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Слата»

«Наша совместная акция стала уже хорошей доброй традицией. Сеть специально готовит большой тираж тетрадей, где в привычной для детей подаче ярко и красочно наши новые герои «Анимаши» рассказывают о правилах дорожного движения и вовлекают детей в процесс», – дополнила руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова.

Механика акции – одна из самых любимых среди покупателей, совершив покупку в «Слате» от 600 рублей, каждый получает флаупак с игрушкой. А приобретая товары-партнеры, выделенные на полках в супермаркетах, можно получить дополнительных героев для своей коллекции.

Играть с анимашами можно и онлайн – в телеграм-боте: находить парные карточки и выигрывать бонусы на ФрешКарту. Акция продлится до 30 ноября 2024 годы. Подробнее на сайте.