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Издержки бизнеса от проверок выросли до 44 млрд рублей

В 2022 году потери оценили в 35,7 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования Центра стратегических разработок (ЦСР).

«Следовательно, в период взаимодействия с органом контроля работник получает ту же стоимость оплаты труда, но тратит время не на выполнение своих прямых обязанностей, а на сопровождение инспектора. Как следствие, рост трудозатрат приводит к увеличению издержек предприятий», – поясняется в исследовании.

На одну проверку предприятие в среднем тратило 175 тыс. рублей, говорится в исследовании. В 2022 году показатель был равен 150 тыс.

Издержки бизнеса от проверок растут, несмотря на то что с марта 2022-го в России введен мораторий на плановые проверки бизнеса для снижения административной нагрузки – он действует до конца 2024-го.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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