Сбер и ВТБ первые среди российских банков тестируют сервис открытого банкинга для бизнеса

Корпоративные клиенты смогут увидеть все свои счета в Сбере и ВТБ в привычном интерфейсе своего банка.

Сбер совместно с ВТБ и Ассоциацией ФинТех активно участвуют в пилоте по взаимному обмену данными корпоративных клиентов по счетам. Уже в четвертом квартале 2024 года в сервисе СберКазначейство и в системе ДБО «ВТБ Бизнес-онлайн» участники пилота смогут получать выписки по своим счетам в обоих банках в рамках нового сервиса «Мультибанк». Об этом банк сообщил в Сочи на форуме FINOPOLIS 2024.

При этом аналогичным образом клиент сможет получать выписки по счетам Сбера из интерфейса других банков, участвующих в проекте. В этом году планируется тестирование сценария выгрузки выписки по счетам из других банков в популярных форматах Excel и 1С.

Открытый банкинг является частью инициативы Банка России — Открытые данные: пользователи смогут давать разрешение на использование своих данных не только между банками, но и смежными организациями — страховыми, маркетплейсами, МФО, телеком-операторами. Благодаря этому клиенты смогут получать более персонализированные предложения уже с учётом известных сторонам данных.