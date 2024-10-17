ИНК заняла второе место в Национальной премии «Корпоративный музей»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заняла второе место в финальном этапе VI Национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Новая экспозиция».

Компания презентовала обновленную экспозицию первого зала музея и рассказала о решениях, которые позволили концептуально объединить ее с выставочным пространством второго зала. В первом зале собраны уникальные экспонаты и материалы. Их решено было сохранить, обновив экспозицию и объединив два зала в общую экскурсионную программу.

Кроме того, в первом зале представлены элементы уникальной трубы ПМТП-150, стенды, документы, образцы первой продукции ИНК и коллекция нефти с разных месторождений. В зоне производственной деятельности, где размещены макеты, геологический и буровой стенд, можно ознакомиться с технологическими процессами.

Корпоративный музей ИНК в 2022 г. дебютировал в номинациях «Лучший музейный видеофильм» и «Новая экспозиция» — и в обеих занял второе место. Лауреатом премии в номинации «Лучшие образовательные проекты» с детской программой «В поисках черного золота» музей ИНК стал в 2023 г.

В этом году финал национальной премии состоялся в Нижнем Новгороде. Участие в нем приняли 90 музеев региональных подразделений ведущих компаний России. Всего было представлено 150 проектов.

Национальная премия «Корпоративный музей» учреждена в 2018 году. Ее цель – выявить лучшие практики в сфере создания и развития корпоративных музеев, а также повысить их роль в сохранении истории и культуры предприятий, в патриотическом воспитании и формировании корпоративной идентичности. Впервые в этом году региональный этап премии состоялся в Иркутске при поддержке ИНК.