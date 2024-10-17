88% иркутян против налога на бездетность

Данные опроса приводит сервис по поиску работы Superjob.

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. 88% иркутян не поддерживают введения налога: 63% – однозначно против, 25% – скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (94% против 82%): «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз».

Иркутяне в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (77% против 59% среди респондентов в возрасте от 45 лет): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (70% против 62% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».

Подавляющее большинство бездетных иркутян не поддержали введение налога (98% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 99% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).