Сотрудницы ИркАЗа вышли в финал премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли – 2024»

10 октября в Москве на торжественной церемонии были подведены итоги премии «Талантливая женщина в современной индустрии - 2024».

В номинации «Лидер Будущего» в финалисты вышла Екатерина Великанова, а в номинации «Золотая идея года» диплом призёра получила Юлия Кириллова.

Екатерина Великанова и Юлия Кириллова, сотрудницы Иркутского алюминиевого завода. Как говорят заводчанки, для успеха необходима открытость к новым идеям и постоянное профессиональное развитие в разных областях. По мнению девушек, обучение и стремление к совершенствованию открывает многочисленные возможности для достижения невероятных высот.

Екатерина Великанова, лауреат премии в номинации «Лидер Будущего», старший юрисконсульт Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

– Приятно, что мою работу в профессиональной и общественной жизни завода оценили по достоинству. Такие события окрыляют, стимулируют расти и развиваться. И я очень благодарна нашей компании за то, что она всегда поддерживает инициативы и развитие работников.

Цель премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» – отметить достижения профессионалов, которые внесли значительный вклад в развитие отраслей, ведут активную социальную деятельность, а также являются примером для коллег. В этом году количество заявок увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Количество полученных анкет подтверждает растущий интерес к вопросам женского лидерства и развитию карьерного потенциала в отрасли.