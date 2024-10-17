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Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году

В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента: для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%. Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. 

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. По оценке ВТБ, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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