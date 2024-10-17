Опубликованы итоги внеочередного общего собрания акционеров ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое состоялось в форме заочного голосования 16 октября 2024 года.

Акционеры приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 292-ФЗ. Реорганизация банка ВТБ пройдет на следующих условиях:

Уставный капитал банка ВТБ не изменяется;

К обществу перейдет часть имущества, прав и обязанностей банка ВТБ;

ВТБ проводит реорганизацию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

ВТБ уведомляет кредиторов в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ.

«До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 года», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Также приняты решения об утверждении новых редакций Устава, положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ВТБ, положения о Наблюдательном совете и правлении банка ВТБ.