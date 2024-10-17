Костин пояснил идею о совещательном органе по вопросам инфляции

Монетарный способ борьбы с инфляцией в виде повышения ключевой ставки – не единственный доступный инструмент, другие носят немонетарный характер, через более тесное взаимодействие правительства и ЦБ России можно повысить эффективность борьбы с инфляцией, сказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках форума FINOPOLIS 2024.

«Традиционный метод – механизм регулирования денежной массы и, соответственно, монетарный способ борьбы с инфляцией – это повышение ставки. Поэтому Центральный банк ему следует. Но есть и немонетарные компоненты. Нужно тесное взаимодействие правительства и Центрального банка, потому что, помимо ставки, [на инфляцию] могут влиять такие факторы как, скажем, тарифы естественных монополий, рост заработной платы, бюджетные расходы», - пояснил Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов высказал мнение, что «победа над инфляцией в России — это кросс-функциональная задача», и добавил, что приветствовал бы создание на уровне руководства страны регулярного совещательного органа по инфляции.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что сегодня из-за множества немонетарных компонентов снижение с инфляцией происходит не так быстро, как хотелось бы. «Но в целом инфляция сегодня не выходит за рамки 8-9 процентов. Нам кажется, что это не является трагедией, хотя, конечно, для экономики высокие ставки плохо. И мы бы хотели, чтобы в следующем году они начали снижаться», - добавил он.

По прогнозам ВТБ, в этом году Центральный банк повысит ставку до уровня 21%. «И, наверное, в первую половину будущего года будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика, но мы рассчитываем, что все-таки, начиная с второго полугода, ставка постепенно начнет снижаться, как и, собственно, инфляция. Наш прогноз, что в следующем году она может быть порядка 6%», - сказал Андрей Костин.