Сколько средств россияне хранят на вкладах?

В 2024 году средний чек одного вклада среди клиентов массовой розницы достиг рекордной суммы за последние три года – 531 тыс. рублей. В 2023 году средняя сумма депозита составила 501 тыс. рублей, в 2022 году – 520 тыс. рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Вкладчики, отказываясь от крупных покупок, стараются все накопленные или свободные средства аккумулировать на депозитах, чтобы максимизировать свою доходность. В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы – 531 тысяча рублей», – сказал Георгий Горшков.

Ранее, ВТБ сообщал, что банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 48% всех открываемых вкладов на рынке приходятся на срок от 6 месяцев до 1 года. В ВТБ этот показатель еще выше – 65%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет лишь 12%. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую.