Клиенты ВТБ получат кешбэк за остатки средств на счетах

ВТБ предложит своим клиентам возможность подключить дополнительные категории кешбэка за хранение средств на текущих счетах. Нововведение станет доступно пользователям до конца этого года. Об этом на форуме FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Чтобы подключить дополнительные категории кешбэка, клиенту необходимо держать на текущих счетах от 10 тысяч рублей в течение 30 дней. Чем больше будет остаток, тем больше дополнительных категорий кешбэка пользователь сможет выбрать. В результате, максимальное число доступных для выбора категорий у клиентов ВТБ вырастет до 12.

Зарплатным клиентам банка уже доступно 4 категории, 1 категорию можно получить в рамках подписки ВТБ Плюс, 1 категория добавляется за пользование кредитной картой и до 6 категорий – за хранение средств на счете.

«Каждый третий активный клиент ВТБ ежемесячно выбирает для себя нужные категории, и до конца года мы увеличим число доступных опций в три раза – с 4 до 12. Это даст серьезный рост всему рынку лояльности в России. Ожидаем, что с учетом роста оборота транзакций объем кешбэка вырастет на 50-65% в целом по рынку – по итогам года клиенты получат от банков 420 млрд рублей», — рассказал Дмитрий Брейтенбихер.

Программа лояльности от ВТБ была обновлена в мае 2024 года, и за 4 месяца клиенты получили в 2 раза больше кешбэка рублями, чем они получали ранее бонусами. Интерес к программе увеличивается с каждым месяцем: по итогам сентября 55% от активной клиентской базы выбрали себе категории кешбэка.

Самыми популярными категориями по начислениям в сентябре стали кешбэк «На все покупки» – 28,4%, «Супермаркеты» – 20,6%, «Кафе и рестораны» – 14,1%, а также «Аптеки» – 8,7%.

Список категорий с кешбэком обновляется ежемесячно, банк использует аналитические модели, с помощью которых формируется список категорий и размер кешбэка для каждого клиента.

Кешбэк рублями - частичный возврат стоимости покупки в процентах от суммы операции по карте ВТБ, в виде начисления бонусных рублей, ежемесячно конвертируемых банком в денежные средства, зачисляемые на счет участника по курсу 1 Бонусный рубль = 1 рубль в порядке, установленном правилами программы лояльности.

Подробную информацию о программе лояльности, начислении и выплате кешбэка, ограничениях, условиях предоставления продуктов банка и о тарифах вы можете получить на сайте vtb.ru, а также во всех подразделениях банка.

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