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Деревообработка в Сибири продолжает восстанавливаться

В III квартале 2024 года деревообработка в Сибири продолжила восстанавливать выпуск и продажи после глубокого кризиса 2022–2023 годов, в основном за счет расширения внутреннего спроса. Об этом сообщается в октябрьском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Так, с начала года поставки лесопродукции на внутренний рынок из Бурятии и Красноярского края увеличились в 1,6 раза.

За январь – август 2024 г. железнодорожные отгрузки деревообрабатывающей отрасли Иркутской области увеличились на 8% г/г. Сибирские деревопереработчики наращивают экспорт лесопродукции в страны СНГ и Азию. Но рентабельность этого экспорта снижается из-за роста издержек производства и транспортировки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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