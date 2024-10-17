Благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Горького завершили в Иркутске

Выполненные работы проверили специалисты комитета городского обустройства мэрии.

В сквере обновили плиточное покрытие тротуаров и прогулочных дорожек, предусмотрели условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Особое внимание уделили озеленению открытых участков: обустроили газоны, высадили многолетние растения на клумбах.

– Несмотря на то, что подрядчик сорвал сроки и в отношении него применены штрафные санкции, он завершил благоустройство территории. Сквер заметно преобразился. Он расположен в центре города, рядом несколько университетов, поэтому пользуется популярностью у иркутян, особенно у молодежи. Теперь здесь появились новые скамейки, стулья, столы и две качели. Все они сделаны в одном стиле. Убежден, что это общественное пространство станет достойным украшением нашего города, – отметил мэр Руслан Болотов.