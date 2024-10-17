Объем выданных потребительских кредитов сократился сразу на 27,2% в сентябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных потребительских кредитов в сентябре 2024 года составил 394,5 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 27,2% (в августе 2024 г. – 542,2 млрд руб.).

Снизилось в сентябре 2024 года и количество выданных потребкредитов, которое составило 2,46 млн ед. За месяц данный показатель сократился на 25,7% (в августе 2024 года – 3,31 млн ед.).

Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в сентябре 2024 года был отмечен в Москве (34,8 млрд руб.), Московской области (23,7 млрд руб.), Краснодарском крае (14,5 млрд руб.), Санкт-Петербурге (13,9 млрд руб.) и Свердловской области (12,7 млрд руб.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных потребкредитов в регионах РФ в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-35,4%), Республике Саха (Якутия) (-34,0%), Москве (-32,0%), Московской области (-31,5%) и Красноярском крае (-31,2%).

«В сентябре сокращение выдачи потребительских кредитов существенно ускорилось, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Таким образом, можно констатировать, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора начала «охлаждать» рынок необеспеченного кредитования довольно высокими темпами. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям».