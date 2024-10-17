Новые катамараны, вмещающие до 148 человек, могут появиться на маршруте «Иркутск – Северобайкальск» в 2026 году

Тестирование судов пройдет в 2025 году.

Пассажирские катамараны «Сарма» и «Селенга», вместимостью до 148 человек, предназначены для скоростных перевозок на магистральных речных и озерных линиях. Судна способны развивать скорость до 65 км/ч. Они уже проходят первые ходовые испытания, завершение которых запланировано на 2025 год.

«С 2026 году планируем запустить в эксплуатацию по маршруту «Иркутск – Северобайкальск – Иркутск», – рассказал на своей странице Вконтакте глава Северобайкальска Олег Котов.