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Забайкалье стало самым популярным направлением отдыха иркутян на Дальнем Востоке в бархатный сезон

Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес россиян к Дальнему Востоку. Туристический поток в дальневосточные регионы увеличился на 25%, в то время как число путешественников, выбирающих южные направления, стало больше только на 17%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

<p>Фото предоставлено пресс-службой МегаФона</p>

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Аномально тёплый сентябрь фактически подарил россиянам дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты.

Заметно возрос интерес внутренних туристов к Дальнему Востоку. В целом по стране его популярность увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом в этом направлении стал Приморский край, который принял почти четверть (23%) отдыхающих. Владивосток был главным местом притяжения не только туристов — в сентябре в городе прошёл Восточный экономический форум. Помимо этого, значительное число россиян посещало Забайкальский край (15%) и Амурскую область (14%), в том числе с рабочими целями.

У жителей Иркутской области самым популярным регионом для посещения в сентябре стал Забайкальский край, на который пришлось 32% всех поездок в эту часть страны. На втором месте Приморье, куда направилось 26% путешественников. Тройку лидеров замыкает соседняя Бурятия, которая стала пунктом назначения для 16% иркутян, посетивших в бархатный сезон Дальний Восток.

При этом Забайкальский край стал ещё и самым динамично растущим регионом год к году — путешественники приезжали сюда на 33% чаще. В пятерку лидеров вошли также Республика Бурятия, Приморский и Камчатский края — в каждый из этих регионов турпоток увеличился примерно на треть.

Чаще других дальневосточное направление выбирают жители Москвы, Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. При этом туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. Так на Дальнем Востоке в сентябре текущего года было потрачено на 72% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 22% вырос голосовой трафик.

<p>Фото предоставлено пресс-службой МегаФона</p>

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

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Ожидаемо растет популярность южных регионов России. В сентябре 2024 года количество путешественников в этом направлении увеличилось на 17%. В списке предпочтений по-прежнему лидируют курорты Краснодарского края — в сентябре там отдохнуло 42% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов предсказуемо является Сочи. Здесь расположена воздушная гавань, обеспечивающая сообщение с Краснодарским краем, Крымом и Абхазией. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

Наиболее высокие темпы роста турпотока на юге демонстрирует Крым — за год число поездок на полуостров увеличилось на 43%. В Адыгее число гостей выросло на 23%, в Ростовской области — на 20%, в Краснодарском крае — на 18%.

Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.


<p>Фото предоставлено пресс-службой МегаФона</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой МегаФона</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой МегаФона</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой МегаФона</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой МегаФона</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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