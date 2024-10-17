Чиновница из Иркутска отдала более 3 млн рублей аферисту, притворившемуся ее начальником

В Иркутске чиновница перевела больше 3 млн рублей мошенникам, один из которых представлялся ее начальником. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в начале октября ей пришло сообщение в социальных сетях от имени руководителя о том, что с ней должны связаться сотрудники спецслужб. «Начальник» пояснил, что в ее подразделении проходит проверка из-за утечки персональных данных коллег. Для убедительности аферисты отправили фотографии соответствующих документов.

После потерпевшей позвонил «московский следователь». Он сообщил о недобросовестных сотрудниках банка, заполучивших доступ к личной информации жертвы и якобы уже оформляющих на нее кредиты. Чтобы опередить выдуманных мошенников, реальный злоумышленник предложил следовать его инструкциям.

Чиновница доверилась аферисту, оформила по его совету кредит и перечислила на счет мошенника 3 миллиона 340 тысяч рублей, полагая, что спасает деньги.

По факту случившегося проводится проверка.