Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Марина Седых: «Чтобы бизнес рос, нужно стандартизировать управленческие практики»
Во всем виноват HR?
«ESG-рейтинги – мерило для оценки компаний» – Денис Можаров, ИНК-Капитал
Все материалы сюжета

Турпоток на Байкал вырос за лето на 10%

Сервис путешествий МТС Travel совместно с Минэкономразвития РФ проанализировали летние поездки россиян на Байкал. Согласно полученным данным, турпоток в это направление увеличился на 10%, сообщают исследователи.

«Больше половины поездок на озеро – 54% – совершались со стороны Иркутской области. Это объясняется наличием более развитой инфраструктуры и туристических хабов, откуда стартуют большинство маршрутов по Байкалу и вокруг него, например, поселок Листвянка. Также на иркутской стороне находится одна из наиболее популярных достопримечательностей озера – остров Ольхон», – говорится в сообщении.

Лидером по количеству приезжающих на Байкал туристов из других регионов России стал Забайкальский край – его доля составила 22% от всех поездок. На втором месте в рейтинге расположились Москва и Московская область – оттуда было совершено 12% путешествий. Замыкают тройку жители Новосибирской области с долей 8% от всего турпотока. На четвертом месте – Красноярский край, на пятом – Республика Саха (Якутия).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Женский форум'24
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске
Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес