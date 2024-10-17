В Иркутске на улице Олега Кошевого загорелась фура. Инцидент произошел сегодня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание ликвидировали шесть пожарных и две единицы техники МЧС России.
Причина инцидента устанавливается.
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Фура загорелась на Олега Кошевого в Иркутске
В Иркутске на улице Олега Кошевого загорелась фура. Инцидент произошел сегодня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание ликвидировали шесть пожарных и две единицы техники МЧС России.
Причина инцидента устанавливается.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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