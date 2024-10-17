Фура загорелась на Олега Кошевого в Иркутске

В Иркутске на улице Олега Кошевого загорелась фура. Инцидент произошел сегодня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание ликвидировали шесть пожарных и две единицы техники МЧС России.

Причина инцидента устанавливается.