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Фура загорелась на Олега Кошевого в Иркутске

В Иркутске на улице Олега Кошевого загорелась фура. Инцидент произошел сегодня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание ликвидировали шесть пожарных и две единицы техники МЧС России.

Причина инцидента устанавливается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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