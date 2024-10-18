Ремонт самой масштабной площадки для массовых мероприятий в Усть-Куте завершат в 2024 году

В Усть-Куте подходит к концу капитальный ремонт дворца культуры «Дружба», который является самой масштабной площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий в городе. Работы завершены на 83%, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Работы обошлись более чем в 312 млн рублей, средства выделили из областного и местного бюджетов. Обновление ДК началось весной 2022 года. Подрядчик выполнил ремонт кровли, укрепление фундамента, замену окон и входных дверей, модернизировал системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Были отремонтированы и укомплектованы оборудованием хореографические и хоровые классы, обновлен театральный зал, произведен ремонт цокольного этажа. Завершены работы по наружному освещению, на 99% выполнено фасадное освещение. В настоящее время продолжается благоустройство прилегающей территории. На площадке возле ДК уложен асфальт, завершена облицовка видовой площадки, выполнено озеленение территории.

Рабочие устанавливают малые архитектурные формы, выполняют укладку плитки и облицовку ступеней, монтируют ограждения кровли. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца декабря 2024 года.