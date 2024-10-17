Более 5 тысяч красных и желтых тюльпанов появится на улицах Иркутска весной

Специалисты МУП «Горзеленхоз» высадили луковицы тюльпанов на трех общественных территориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Следующей весной в городе появится 5400 красных и желтых цветов. По данным сотрудников предприятия, середина октября – лучшее время для проведения посадки. Работы проводят по специальной технологии: луковицы закапывают в землю ровными рядами на расстоянии друг от друга. Делают это только в сухую погоду без последующего полива.

Лунки засыпают грунтом, разровняв его сверху, чтобы на поверхности не оставалось ямок, где может скапливаться вода. Зимой цветы пройдут необходимую стадию охлаждения и уже весной прорежутся. Где именно посажены цветы, власти решили оставить в секрете. Увидеть тюльпаны горожане смогут в конце мая – начале июня.