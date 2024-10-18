Кредитка 0% от Своего Банка — в числе лучших карт октября

Финансовый портал Bankiros.ru опубликовал рейтинг лучших кредитных карт российских банков по состоянию на октябрь 2024 года. Кредитка 0% от Своего Банка с бесплатным снятием наличных в любых банкоматах вошла в топ-5 наиболее выгодных предложений на рынке.

Эксперты высоко оценили Кредитку 0% по ключевым параметрам: максимальная процентная ставка и минимальный платеж, лимит кредитования и продолжительность льготного периода, а также скорость рассмотрения заявки и география доставки карты. С помощью кредитной карты Своего Банка с лимитом до 300 000 рублей можно оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получить доступ к бонусной программе «Привет, МИР!».

Кредитка 0% позволяет пользоваться заемными средствами без процентной ставки. Плата за обслуживание взимается только за дни фактического использования кредитных средств, составляет от 9 до 199 рублей в день и определяется индивидуально. Узнать подробнее о продукте можно на сайте банка.

Ранее Кредитка 0% от Своего Банка был удостоен премии Digital Leaders Award 2024 как лучший продукт в категории «Кредитование» и вошел в список финалистов XV ежегодной премии в области сервиса и качества «Выбор потребителей – 2024».