Вклад «Карамель» Ингосстрах Банка в топ-3 лучших по версии «Выберу.ру»

Эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» назвали лучшие долгосрочные рублевые вклады по итогам октября 2024 г. Всего в шорт-лист попали 20 депозитов, которые предлагают банки из топ-50 по активам. Вклад «Карамель» Ингосстрах Банка занял 3-ю позицию среди лучших предложений.

Эксперты портала «Выберу.ру» отметили такие преимущества вклада «Карамель», как высокая ставка при размещении средств на 367 дней – 20,3% годовых, комфортная минимальная сумма – от 10 000 ₽ и возможность капитализации процентов.

Аналитики оценивали долгосрочные рублевые депозиты российских банков не только по процентной ставке. При составлении рейтинга учитывался широкий перечень критериев: минимальная сумма вклада и его срок, возможность капитализации процентов, опции пополнения и снятия средств, порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации, правила начисления процентов и применения надбавок. Также оценивалась значимость кредитной организации на финансовом рынке России.