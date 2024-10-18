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Набиуллина: Решение по ключевой ставке не предопределено

Банк России будет анализировать поступающие данные, решение по ключевой ставке на предстоящем заседании 25 октября не предопределено. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. <...> Решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе», – сказала она.

Глава ЦБ добавила, что текущая инфляция, динамика инфляционных ожиданий и темпы роста кредитования во многом подтверждают соображения, которые были у регулятора в сентябре при повышении ключевой ставки до 19%.

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При этом зампред ЦБ Алексей Заботкин ранее допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября. По его словам, признаков замедления роста цен пока нет, сентябрьские данные по инфляции подтверждают необходимость ужесточить денежно-кредитную политику.

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ЦБ  продолжит поднимать ставку до 21% в этом году, а ее постепенное снижение начнется во втором полугодии 2025 года. Он отметил, что в целом инфляция сейчас нестрашная, хоть и снижается небыстро.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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