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47% жителей Иркутской области не против, чтобы их дети получили рабочие профессии

Аналитики hh.ru провели опрос среди россиян, в том числе, среди жителей Сибири и Иркутской области, и выяснили, как часто они готовы поддержать желание детей получить рабочую профессию, и какие из них считают престижными.

47% опрошенных жителей Сибирского ФО и, в том числе Иркутской области, хотели бы, чтобы их дети (будущие дети) освоили рабочую специальность. Для сравнения, в целом по стране такой ответ дали 43% респондентов.

Любопытно, что положительные ответы довольно часто давали представители беловоротничновых профессий, например, юристы (58% из них не против, чтобы их дети стали рабочими), также сотрудники из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (55%) и «Управление персоналом, тренинги» (51%). Среди синеворотничковых ролей чаще всего такое решение детей поддержат родители, занятые в сфере «Производство, сервисное обслуживание» (53%).

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При этом 53% местных жителей не готовы к тому, чтобы их дети пошли в рабочие (в целом по РФ – 57%). Чаще остальных такой ответ давали представители профессиональных областей «Финансы, бухгалтерия» (68% из них), «Наука, образование» (66%) и «Информационные технологии» (63%).

В разрезе регионов России самая высокая лояльность к рабочим профессиям зафиксирована в Центральном ФО, здесь 51% родителей поддержат желание детей получить подобное образование, а самая низкая – в Москве (39%).

Отметим также, что к наиболее престижным рабочим профессиям в России сейчас относят инженеров-механиков (29% опрошенных отметили ее, как статусную и уважаемую в обществе), операторов станков с ЧПУ (22%), геодезистов (21%), агрономов (15%), прорабов (15%), мастеров по ремонту оборудования, техники (14%) и сварщиков (13%). Реже всего в число престижных относили специальности разнорабочего, грузчика и кладовщика (лишь по 1%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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