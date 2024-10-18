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Россияне настроились на сбережения

Россияне заключили миллионный договор долгосрочных сбережений в СберНПФ. Об этом на Finopolis сообщил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. Откладывают вдолгую активнее женщины. При этом больше всего долгосрочных сбережений оказалось у иксов, а открытых ПДС-копилок – у жителей столичного региона.

В разрезе поколений самыми активными сберегателями оказались представители поколения X: на них пришлось 49% договоров. Четверть ПДС-счетов (25%) открыли миллениалы, 3% – зумеры. Оставшиеся договоры заключили бумеры.

«На середину октября у россиян оказалось в среднем по 213 тыс. рублей долгосрочных сбережений. Зумеры уже отложили вдолгую по 10 тыс. рублей, миллениалы – по 127 тыс. рублей, иксы – по 243 тыс. рублей, а бумеры – по 104 тыс. рублей. При оценке мы учитывали как сумму личных пополнений, так и заявленные к переводу средства накопительной пенсии», – Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

В топ-3 регионов по количеству договоров долгосрочных сбережений вошли:

  • Москва и Московская область (147 тыс.);
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область (43 тыс.);
  • Краснодарский край (40 тыс.);
  • Пермский край (32 тыс.);
  • Республика Татарстан (29 тыс.);
  • Свердловская область (28 тыс.);
  • Удмуртская Республика (28 тыс.);
  • Нижегородская область (28 тыс.);
  • Ростовская область (25 тыс.);
  • Республика Башкортостан (24 тыс.).

Программа долгосрочных сбережений – это новый способ копить с поддержкой государства. Человек делает сбережения, а из бюджета будет ежегодно поступать до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Дополнительно программа включает налоговый вычет и возможность разморозить средства накопительной пенсии. Оформить программу долгосрочных сбережений можно в негосударственном пенсионном фонде.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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