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Популярность Байкала выросла на 10%

Сервис путешествий МТС Travel совместно с Минэкономразвития РФ проанализировали летние поездки россиян на Байкал. Наибольшее количество поездок совершалось на озеро со стороны Иркутской области, а интерес к посещению острова Ольхон за год вырос на 14%.

По данным МТС Travel, турпоток на Байкал летом увеличился на 10%. Причем больше половины поездок на озеро совершались со стороны Иркутской области (54%) — это объясняется наличием более развитой инфраструктуры и туристических хабов, откуда стартуют большинство маршрутов по Байкалу и вокруг него, например, поселок Листвянка. Также на иркутской‎ стороне находится одна из наиболее популярных достопримечательностей озера — остров Ольхон.

Особой популярностью у туристов летом пользовался байкальский остров Ольхон — турпоток в эту локацию за год вырос на 14%, каждая десятая поездка на Байкал совершена с посещением этого места. Путешественники приезжают сюда, чтобы насладиться аутентичной природой и увидеть такие необычные достопримечательности, как Ведьмины круги, мысы Бурхан, Хобой, скала Шаманка и полуостров Хорин-Ирги, прозванный в народе Кобыльей Головой.

Традиционно на Байкале наблюдался тренд и на локальные путешествия — 58% всех поездок совершили местные жители из Иркутской области и Республики Бурятия.

Лидером по количеству приезжающих на Байкал из других регионов России стал Забайкальский край — его доля составила 22% от всех поездок. На втором месте в рейтинге расположились Москва и Московская область — оттуда было совершено 12% путешествий. ТОП-3 по поездкам на Байкал летом замыкают туристы из Новосибирской области с долей 8% от всего турпотока.

Регионы, из которых ездили на Байкал летом 2024 года, доля от всех поездок:

Забайкальский край

22%

Москва и МО

12%

Новосибирская область

8%

Красноярский край

7%

Республика Саха (Якутия)

5%

Санкт-Петербург и ЛО

4%

Амурская область

4%

Приморский край

3%

Краснодарский край

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3%

Хабаровский край

3%

«Байкал ежегодно привлекает многих любителей природы и активного отдыха. На фоне роста внутреннего туризма популярность Иркутской области объяснима именно наличием огромного древнего озера. В прошлом году регион стал вторым по популярности для путешествий по Сибири – на Иркутскую область пришлось 21% всех поездок в Сибирь среди жителей других федеральных округов. Также мы видим трендчто многие командированные в Приангарье стали чаще продлевать деловые поездки на выходные дни, чтобы осмотреть достопримечательности», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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