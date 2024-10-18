Сенаторы СФ РФ и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находятся в рабочей поездке в Братске

В Иркутской области 18 октября работает делегация сенаторов Совета Федерации Российской Федерации.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В ее составе первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, сенаторы Андрей Чернышев, Сергей Брилка, Александр Савин, Алексей Синицын, Вячеслав Наговицын, Сахамин Афанасьев и Андрей Кислов. Вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым и председателем Законодательного собрания Приангарья Александром Ведерниковым парламентарии находятся с визитом в Братске.

Выездное совещание Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности посвящено реализации постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области и положений федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Совещание на данную тему пройдет в Братске. Перед этим делегация осмотрит ряд объектов – Братскую ГЭС, место размещения отходов ТЭС-7, Братский перинатальный центр, площадку строительства школы на 1275 мест в 26-м микрорайоне.

– Рад приветствовать вас на иркутской земле, в легендарном городе Братске. Это центр ударных строек второй половины прошлого века. Немаловажно, что такое важное для нашего региона совещание мы проводим именно здесь. Хотел бы выразить признательность за ту поддержку Иркутской области, которую оказываете вы лично и председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Особо отмечу важность проведения Дней Иркутской области, – отметил Игорь Кобзев, встречая делегацию Совета Федерации РФ.

Также сенаторы посетят ряд объектов в Иркутске.