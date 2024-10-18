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Россияне идут в сельскую ипотеку

Итогом трех месяцев после отмены льготной программы на новостройки стал рост интереса к займам на сельское жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные маркетплейса «Выберу.ру».

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Наибольшая активность наблюдалась в отношении программ сельской ипотеки – на нее пришлось 43% всех расчетов ипотечного калькулятора. Следующей по популярности оказалась семейная ипотека – по ней было зафиксировано 21% расчетов за III квартал. Следом ипотека на вторичное жилье – 17% запросов. При этом 6% расчетов касались ипотеки на новостройки по рыночным ставкам, 5% – льготной ипотеки для IT-специалистов, 3% – военной. Оставшиеся 5% разделили между собой дальневосточная и арктическая ипотека.

Наибольший интерес вызывала льготная ипотека – на нее пришлось 27% всех расчетов. На втором месте была семейная ипотека – 21%. Третье место занимала ипотека на вторичное жилье – 18%.

Напомним, что Минсельхоз предлагает правительству подкорректировать условия выдачи сельской ипотеки. Изменения вносятся в решение о предоставлении субсидий из бюджета банкам и «Дом.РФ». Основная правка связана с ограничением территории действия программы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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