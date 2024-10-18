Россияне описали идеального цифрового помощника

Идеальный цифровой помощник должен иметь абстрактный образ, быть ровесником пользователя и общаться с ним в сдержанно уважительном тоне. Это показал опрос россиян, проведенный ВТБ в преддверии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Абсолютное большинство опрошенных – 94% – в той или иной степени пользуются цифровыми помощниками. Чаще всего респонденты ВТБ обращаются к голосовым ассистентам (60%, вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа) или же взаимодействуют с помощником в виде текстовых сообщений (44%).

Как показал опрос, россияне пока не готовы постоянно использовать помощников в виде каких-либо животных или фантастических предметов – большинство респондентов хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами (56%) респондентов. Но около трети опрошенных (28%) выступили за возможность использовать и человекоподобных ассистентов, и помощников в виде животных и предметов.

Почти половина россиян (47%) хотели бы, чтобы им помогала цифровая девушка-ассистент, а мужской digital-образ хотели бы видеть только 11% опрошенных. Но 42% респондентов выразили желание иметь возможность использовать как женский, так и мужской образ ассистента. Важен для пользователей и возраст ассистента: большинство опрошенных (59%) уверены, что помощник всегда должен быть сверстником клиента, помощника более старшего возраста выбрали бы 19% респондентов, а за более молодого ассистента проголосовали 22% опрошенных.

Ценят пользователи и сдержанно уважительное отношение цифровых ассистентов – за такой базовый тон общения проголосовали 33% респондентов. А порядка четверти опрошенных ждут от помощников автоматического распознавания настроения в зависимости от запроса и ситуации. Примерно столько же пользователей высказались за добродушно веселый или даже юмористический тон общения. А вот сарказм и едкие реплики помощника выбрали бы только 3% россиян.