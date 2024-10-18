Впервые предприятие туристической отрасли вошло в нацпроект «Производительность труда»

К национальному проекту «Производительность труда» присоединилась компания «Гранд Байкал». Она стала первым предприятием туристической отрасли в Иркутской области, которое воспользовалось такой возможностью. Эксперты Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Приангарье) будут работать с командой санатория «Электра», принадлежащего туроператору. Совместно им предстоит оптимизировать процесс текущего ремонта в инженерно-технической службе санатория.

«В марте этого года Минэкономразвития РФ расширило перечень отраслей, представители которых могут стать участником национального проекта, – в том числе включив в обновленный список туристическую сферу. Причем на льготных условиях: если для предприятий остальных отраслей минимальный порог годовой выручки, необходимый для вступления в нацпроект, составляет 400 миллионов рублей, то для предприятий туристической отрасли его снизили до 180 миллионов. «Гранд Байкал» является одним из крупнейших туроператоров региона, а санаторий «Электра» давно работает на рынке. Уверена, что участие в нацпроекте позволит компании по-новому посмотреть на бизнес-процессы и повысить качество услуг», — говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Совместно с РЦК санаторий намерен оптимизировать процесс текущего ремонта в инженерно-технической службе. По информации компании, работа службы влияет на все бизнес-процессы и клиентские сервисы: обслуживание номеров, работу столовой, медицинские услуги, бассейн, организацию мероприятий, содержание территории, фактически обеспечивая текущий ремонт всего оборудования в санатории. Персональный состав службы – 14 человек, а площадь, занимаемая санаторием, составляет 22 гектара. Поэтому увеличение производительности труда и снижение потерь в рамках функций данного подразделения является важной задачей для предприятия.

Напомним, ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40 % средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Это порядка 12 тысяч предприятий. В том числе для выполнения этой задачи на федеральном уровне принято решение о включении предприятий туротрасли в национальный проект «Производительность труда» с марта 2024 года.

По данным регионального агентства по туризму, Иркутская область вошла в топ-20 в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России, а количество туристских прибытий в регион за 2023 год превысило 1,7 млн человек. На территории региона работают около 700 средств размещения, в том числе 26 санаториев, более 1500 объектов общественного питания, действуют более 100 туроператоров и более 300 турагентств.

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