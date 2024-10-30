Дом, который построен с умом. Может ли ИЖС быть энергоэффективным?

Недавно в Иркутской области вновь оживилась дискуссия, связанная с предстоящим отопительным сезоном и выбором наиболее оптимального альтернативного источника тепла. В социальных сетях появилось видео, на котором начальник управления энергетики и газификации Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Сергей Малинкин призвал собственников частных домов приобрести печи или генератор. По разным данным, до 80% частных домов в Иркутской области не отвечают требованиям энергоэффективности. Для владельцев такой недвижимости это оборачивается высокими расходами на отопление, а для энергосистемы в целом – стремительным ростом нагрузки и дефицитом мощностей. Как понять, будет ли дом, который ты строишь или покупаешь, «теплым»? Не придется ли его перестраивать через десять лет? Как снизить энергопотери, и окупятся ли эти вложения? Эти и другие вопросы мы обсудили с экспертами рынка: строителями, риелторами, представителями ДОМ.РФ, энергетиками.

Что такое энергоэффективность дома? Простыми словами, это характеристика здания, которая отражает затраты энергии на поддержание комфортной среды в помещениях. Применительно к Сибири, учитывая, что львиная доля энергопотребления ИЖС приходится на отопление домов, в основе энергоэффективности лежит снижение теплопотерь. Энергетики и строители ссылаются на свод правил тепловой защиты зданий (СП 50.13330.2024) и указывают, что дом, построенный с учетом этих требований будет энергоэффективным.

«Платят за то, что отапливают улицу»

По словам Романа Русанова, руководителя отдела стандартизации и управления бизнес-процессами АО «Иркутская электросетевая компания», многолетняя практика компании показывает: индивидуальный дом площадью 100 квадратных метров, построенный по всем правилам теплозащиты, даже в декабре, в сибирские морозы, потребляет около 2.500 кВт*часов в месяц.

«В то же время аналогичный по квадратуре дом, но не утепленный, потребляет от 6.000 кВт*часов в месяц и больше. По факту, собственники таких домов платят за то, что отапливают улицу», – отмечает Роман Русанов.

Проблема в том, что абсолютное большинство индивидуальных домов сегодня не отвечают критериям энергоэффективности. Косвенно о теплопотерях в ИЖС можно судить замерам, которые в прошлом году проводили специалисты ИЭСК. В декабре в теплые дни при -5-10°С энергопотребление фиксировалось на уровне 3,7 ГВ. С понижением температуры до -30° оно выросло до 4,7 ГВ. Разница – в гигаватт. Для сравнения: мощность Иркутской ГЭС – 0,732 ГВ.

Как отмечает Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ, значительная часть существующего жилищного фонда ИЖС построена с помощью так называемого «хозспособа», то есть собственными силами, без прохождения экспертизы проекта и привлечения застройщиков. «Измерить энергоэффективность таких объектов с учетом их количества и отсутствия информации в единых информационных системах не представляется возможным», – комментирует она.

«Утепление стоит денег»

Даже покупка индивидуального дома от застройщика не гарантирует экономичность его эксплуатации. Особенно остро эта проблема стоит в эконом-сегменте, где главным критерием выбора остается цена. Обратной стороной доступности, предупреждают специалисты, могут оказаться огромные теплопотери.

«Дом площадью 100-120 м² в Иркутском районе, например, в Маркова, объективно не может стоить меньше 7- 9 млн рублей. Утеплитель, нормальные окна, двери с терморазрывом, правильно сделанные теплые полы с изоляцией, сами монтажные работы – всё это стоит денег», – считает Сергей Третьяков, предприниматель, занимающийся строительством домов.

Дополнительные расходы на снижение теплопотерь такого дома потребуют от 1 миллиона рублей – просто чтобы «обернуть» утеплителем стены по периметру. «Но уже это позволит снизить потребление в полтора, а то и в два раза», – замечает Роман Русанов.

На рынке middle-up и премиальном к новым домам от застройщиков вопросов, как правило, не возникает: компании в этих сегментах не стеснены в цене, используют новые технологии и материалы. Но вот относительно старый фонд – нулевых и даже начала 2010-х годов – может преподнести сюрпризы, предупреждает Дмитрий Щербаков, директор АН «Слобода».

«Визуально такой дом выглядит очень мощно. У него хороший фундамент, стены в два с половиной кирпича. Но ни утепление, ни система отопления уже не отвечают современным требованиям. При этом высокие потолки, огромные окна и большие площади. Затраты на отопление в таком доме на 300-400 квадратных метров в зимние месяцы доходят до 50 тысяч рублей», – поясняет он.

«Новые стандарты поднимут планку»

Если для многоквартирных зданий установлены обязательные классы энергоэффективности, проектировать и строить дома класса ниже класса С запрещено, то для ИЖС до недавнего времени даже измеримых параметров энергоэффективности не существовало.

С 1 августа 2024 года вступил в действие разработанный ДОМ.РФ «зеленый стандарт» для ИЖС, в который входят 45 параметров, в том числе требования по энергоэффективности. В рамках стандарта индивидуальный жилой дом должен соответствовать классу энергосбережения не ниже «A» (очень высокий), а для этого иметь достаточный уровень теплоизоляции, погодозависимый индивидуальный тепловой пункт и автоматические термостатические клапаны на отопительных приборах.

«Мы рассчитываем, что новые стандарты поднимут планку по показателям качества жилья», – комментирует Марина Слуцкая. Однако она обращает внимание на то, что стандарт – добровольный. Это некая планка качества, которую застройщик может брать или не брать, по своему усмотрению. Конечный «контроль качества» все равно остается за покупателем.

«Мы развиваем сервис для индивидуальных домов – строим.дом.рф. С его помощью покупатель может посмотреть типовой проект жилого дома от подрядчика в своем регионе и оценить его характеристики и показатели», – добавляет Марина Слуцкая.

«Энергоэффективность – это инвестиция»

Действительно ли вложения в энергоэффективность дома в нашем регионе дают серьезный экономический эффект? Единого мнения на этот счет нет. Даже базовые меры энергосбережения: утепление стен, крыши и фундамента, выбор качественных окон и дверей, отмостка по периметру дома – позволяют среднестатистическому домохозяйству сократить ежегодные расходы на электроэнергию на несколько десятков тысяч рублей. Однако и стоимость этих мер такова, что окупаться они будут не один год.

Если же говорить о сложных инженерных системах, рекуперации, тепловых насосах, то вопрос об окупаемости за счет экономии электричества в этом случае вообще не стоит. Экономический эффект, как подчеркивает руководитель компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов, в другом: такие дома дают настоящий комфорт, возможность дышать всегда чистым и свежим воздухом комфортной температуры и влажности, не устаревают морально и не теряют в стоимости с течением лет.

«Практика показывает: чем дальше, тем выше требования и людей, и законодательства. Если дом плохо построен, не энергоэффективен, на него тратится много электроэнергии, он изначально на рынке стоит совсем других денег и гораздо быстрее подешевеет со временем, потому что скоро морально устареет на фоне более современных домов. Дома энергоэффективные «отобьют» инвестиции в себя именно за счет того, что не потеряют своей стоимости», – полагает Дмитрий.

«Не сэкономлю, так согреюсь»

Но сегодня речь идет не только об экономии, но и об энергобезопасности. У энергетиков вызывает тревогу запредельная нагрузка на сети, которую генерирует такое большое количество энергонеэффективных домов. Роман Русанов отмечает, что прошлую зиму большинство центров питания, подстанций, к которым подключены распределительные сети, в Иркутском и Шелеховском районах уже работали с перегрузом. Распределительная сеть во многих точках тоже работает на пределе возможностей. Особую обеспокоенность вызывает Уриковская агломерация: Урик, Хомутово, Карлук.

Создавая перегрузку в сетях, неутепленные дома сами остаются крайне уязвимыми в случае аварии. «В морозы дом, который не утеплен должным образом, через четыре часа отключения электроэнергии остывает градусов до 12. Если же отключение длится дольше – а нормативные документы допускают перерыв электроснабжения до 24 часов, то температура в таком помещении уходит к минусовым отметкам», – предупреждает Роман.

Энергосбытовые компании борются со сверхнормативной нагрузкой, устанавливая интеллектуальные приборы учета с функцией ограничения потребляемой мощности: потребитель не сможет потребить больше выделенных 15 кВт: счетчик отключит дом. Чтобы подключиться, придется снизить нагрузку. «Программа по их установке у нас достаточно обширная. А энергоэффективный дом может уложиться в нормативные киловатты с максимальным комфортом для жильцов», – отмечает эксперт.

Иными словами, утепляться так или иначе придется все равно – если не из экономии, то хотя бы из соображений комфорта.

Печка – зло или альтернатива?

По оценкам риелторов, до 90% ИЖС в окрестностях Иркутска отапливаются только электричеством и не имеют альтернативного теплоисточника. Этим грешат, в том числе, дома от застройщиков, приобретенные в ипотеку: нередко по условиям договора устанавливать твердотопливные котлы в них нельзя.

Проблема серьезная – правительство Иркутской области планирует обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением прописать в федеральном законодательстве наличие дополнительного или резервного источника отопления в ИЖС. «Важно в корне поменять ситуацию, когда люди берут ипотеку и приобретают на неё непригодное для проживания жильё без света и тепла», – заявил Георгий Кузьмин, зампредседателя правительства Иркутской области.

Мы узнали мнение экспертов: действительно ли твердотопливный котел на дровах, угле или пеллетах – необходимое дополнение к дому?

Иван Бирюков, руководитель управления девелоперскими проектами ГК «Победа»:

– Твердотопливные котлы обычно используются, когда в холодную погоду подключенной электрической мощности не хватает для отопления здания или в качестве резервного.

Дмитрий Кузнецов, руководитель компании MetaEstate:

– Конечно, в наших климатических условиях очень важно иметь альтернативные источники тепла. Но не хотелось бы, чтобы альтернатива была неэкологичной. Идеальный вариант, конечно, газ. Иркутской области необходим сетевой газ.

Сергей Третьяков, индивидуальный предприниматель:

– Я бы, конечно, имел альтернативный источник тепла. Старую добрую печку. Сейчас делают облегчённые металлические камины, для которых не нужен специальный фундамент. Они легкие, безопасные, на них можно установить красивые стеклянные дверцы – и тепло, и романтично.