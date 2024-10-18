Иркутская область стала лидером России по приросту молодых предпринимателей в 2024 году

Самыми популярными сферами у предпринимателей от 26 до 35 лет стали розничная торговля, строительные специализированные работы, а также предоставление персональных услуг. Об этом рассказали аналитики «Деловой среды», которые подвели итоги предпринимательской активности за первые девять месяцев 2024 года.

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в 2024 году число жителей на территории Байкальского банка, решившихся открыть ИП или ООО, увеличилось на 12,62%. Чаще всего граждане регистрировали бизнес, чтобы заниматься розничной торговлей, транспортировкой и хранением, стройкой, операциями с недвижимым имуществом.

Среди них наибольший прирост показали сферы розницы (+15,7%), операций с недвижимостью (+55,4%) и складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (+203,2%).

«Аналитики отмечают рост числа предпринимателей старше 56 лет. Среди этой категории наибольший прирост показали сферы: деятельности в области права и бухгалтерского учета (+67%), образования (+54%) и рекламы (+45%). Наибольшая доля новых предпринимателей этого возраста зафиксирована в Республике Дагестан. Соотношение мужчин и женщин в этой категории оказалось практически равным: 51% на 49%», – прокомментировал руководитель АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

Наибольшая доля молодежи, оформившей свой бизнес в 2024 году, проживает в Иркутской области (32%), Республике Саха (30%), Республика Бурятия (27%) и Забайкальский край (25%)

По данным исследования среди регионов страны наибольший прирост по регистрациям бизнеса с начала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года показали Республика Дагестан (+125%), Ставропольский край (+64%) и Волгоградская область (+33%).

Для исключения эффекта низкой базы здесь были рассмотрены регионы, у которых количество регистраций бизнеса превысило 2000.

Распределение ИП и ООО в 2024 году составило 89% и 11% соответственно. Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более 136 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в 2024 году.