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Каждый четвертый мужчина из Иркутска заявил о желании уволиться и вести хозяйство

Мечтают уволиться и не работать 30% мужчин, зарабатывающих меньше жен, и 30% женщин, зарабатывающих больше мужей. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (32%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (26%). Каждый четвёртый мужчина (25%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких – 19%, а вот не желающих бросать работу среди них больше всего – 69%.

Что касается женщин, то число желающих заниматься домашними делами и не работать среди них практически не зависит от финансовых возможностей их мужей: 24% – в семьях с равными доходами; 28% – в парах, где кормилец – мужчина; 27% – среди жен безработных мужей; 31% – среди зарабатывающих больше своего мужчины.

Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их (29%). А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (46%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (37%).

Женщины в этом вопросе более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых – лишь среди незанятых (16%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца, дав второй половине передышку. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше, чем у их супругов (66%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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