Жителям Иркутского района рекомендовали запасаться печами и генераторами

В Иркутской области в преддверии зимы вновь обострилась дискуссия по резервным источникам тепла. На встрече с жителями села Урик Иркутского района по вопросам электроснабжения представитель МинЖКХ Иркутской области Сергей Малинкин призвал собственников частных домов приобретать печи или генератор. Видео опубликовано телеграм-каналом «Инцидент Иркутск».

– Без печи жить – это беспечность, – заявил Сергей Малинкин. – Вы, как глава семьи, должны думать о надёжном теплоснабжении, переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев. Надёжность жизнеобеспечения – это приоритеты и для государства, и для вас, и для семьи, в конце концов. Живучесть должная сохраняться в любую погоду. Думайте про резервные источники, про генераторы.

Он добавил, что требование иметь резервные источники питания закреплено в нормативных актах. По нормам, допустимый период отключения электричества – до 24 часов. По словам Сергея Малинкина, и эта норма в регионе, как правило, соблюдается, «за сутки, а иногда еще быстрее, аварии устраняют».

– Когда парни из оперативных выездных бригад в -30 -40 градусов, отмораживая руки, помогают быстрее восстановить свет, а их все ругают, не забывайте – у них есть нормативы. Это не пожарная команда. У них свои распорядки. И на этот случай у потребителей должен быть резервный источник тепла, – резюмировал чиновник.

Ранее сообщалось, что до 80% индивидуальных жилых домов в Иркутском районе – брусовые, без специального утепления. По словам экспертов, это типичная картина для Грановщины, Хомутово, Урика, Марковского муниципального образования, Мамонов, Максимовщины. Такие дома не отвечают требованиям энергоэффективности. Согласно своду правил тепловой защиты зданий, для того, чтобы деревянный дом не нуждался в утеплении, толщина его стен в климатических условиях Сибири должна составлять не менее 57 сантиметров, в Иркутском районе же дома строят из 18-сантиметрового бруса. С одной стороны, для владельцев такой недвижимости это оборачивается высокими расходами на отопление, с другой, для энергосистемы Иркутской области – стремительным ростом нагрузки и дефицитом мощностей.

Ранее сообщалось, что жители Иркутского и Шелеховского района расходуют электроэнергии больше, чем жители Иркутска и Ангарска. Учитывая, что темпы строительства ИЖС колоссальные, а качество жилья оставляет желать лучшего, «разница в энергопотреблении в теплый и холодный день в Иркутской области достигает 1 ГВт. Это как две ГЭС».