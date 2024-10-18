Порог дохода, освобождаемого от НДС, предлагают индексировать ежегодно

Порядок могут закрепить с 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предложение «Опоры России».

«Опора России» предложила закрепить с 2026 года порядок ежегодной индексации предельного значения доходов, при котором налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения (УСН) вправе претендовать на освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС).

Объединение также предложило сохранить права плательщиков УСН, имеющих годовой оборот менее 60 млн рублей, на освобождение от НДС при продаже дорогостоящих основных средств, если реализация привела к превышению порога. Речь идет о недвижимости, транспортных средствах.

Ранее Минфин РФ предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн руб. и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн руб. Министерство внесло в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025–2026 годов, в также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.