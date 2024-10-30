«Энергоэффективность с нашими тарифами – это, скорее, мода»

Рынок диктует поворот в сторону энергосбережения. Но есть ли сегодня спрос на энергоэффективность среди покупателей индивидуальных домов на практике? Мы спросили об этом экспертов рынка загородной недвижимости.

Екатерина Саломатова, АН «Фамильное Ожерелье»:

– К сожалению, покупатели ИЖС в сегменте эконом-класса вообще не задают вопросы об энергоэффективности. Люди, выбирая недвижимость, мыслят ипотечными характеристиками: размером первичного взноса, суммой ежемесячного платежа. И мало думают о том, как им потом дальше свой дом содержать и отапливать. Хотя хороший дом – качественно построенный, энергоэффективный – не может стоить дешево.

Буквально 1% покупателей, которые оформляли сделки с ИЖС через наше агентство, соглашались на то, чтобы дом осмотрел технический эксперт, специалист в технологиях строительства, чтобы быть уверенными, что здание построено по ГОСТу. Так сложилось, что большинство людей рассматривают привлечение специалистов как дополнительные расходы и стараются на этом сэкономить, часто доверяя экспертизе продавца.

При этом 90% объектов ИЖС на рынке оборудованы только электрообогревом – как правило, это котел, который работает от электричества. Крайне редко встречаются дома, где есть альтернативный источник тепла в виде твердотопливного котла.

Дмитрий Кузнецов, MetaEstate:

– При такой стоимости электроэнергии, как у нас в Иркутской области, никто об энергоэффективности, на самом деле, не задумывается. В премиум-сегменте такой запрос поступает обычно в двух случаях. Первый: если нужен большой дом, а подключенная мощность на участке – стандартные 15 киловатт. Тогда нужно думать, как сделать, чтобы при 15 киловаттах жить было комфортно, зимой не мерзнуть, на все приборы хватало.

Второй – это история премиального потребления. Заботиться об окружающей среде – это модно. Построить или купить энергоэффективный дом А+, А++ в этом контексте – престижно, как например, престижно ездить на «Тесле». Желание обладать лучшим продуктом, наверное, сегодня мотивирует больше, чем реальная забота об окружающей среде или стремление к экономии средств. Причем, чем больший бюджет человек может потратить на покупку или строительство дома, тем более премиальная инженерия, а значит и более премиальная энергоэффективность ему требуется.

Дмитрий Щербаков, АН «Слобода»

– Наши клиенты – это средний класс и выше. Последнее время, когда с подключением электричества возникли сложности, покупатели стали интересоваться не только количеством выделенных киловатт, но и тем, насколько дом теплый. Более того, дома стали перед покупкой проверять тепловизором (в холодное время года). После первого просмотра, когда проходит «вау»-впечатление, приглашают специалистов: оценивают какие светопрозрачные конструкции поставлены, какое оборудование для отопления – сегодня предпочитают теплые водяные полы, а не радиаторы под окнами, очень тщательно осматривают фундамент, угловые швы, проверяют крышу, перекрытия между первым этажом и вторым.

Люди, безусловно, стали считать деньги – ищут баланс между затратами на энергосберегающие технологии и расходами на дальнейшее содержание. Ведь тарифы растут, а действительно альтернативных способов отопления домов, кроме как электричеством, к сожалению, у нас пока нет.

Сергей Третьяков, строитель деревянных домов:

– Каждый второй клиент спрашивает, насколько в моих домах тепло. Но мало кто спрашивает, сколько энергии он потребляет. Я всегда объясняю, что дерево – это хороший, теплый материал, его достаточно и без утепления, но нужно хорошо конопатить стены. И сам рассказываю о тех энергосберегающих приемах, которые использую: современные окна, двери с терморазрывом, правильное устройство фундамента. Специально меня об этом обычно не спрашивают. Если честно, я отмечаю, что сам порой больше думаю над тем, чтобы дом сделать как можно более энергоэффективным, чем покупатели.

Иван Бирюков, ГК «Победа»:

– В Иркутской области цена на электричество – одна из самых низких в России, поэтому мало кто из заказчиков заранее задумывается о расходе электроэнергии в своем будущем доме. Введенный дифтариф никак не затрагивает дома площадью до 150-200 квадратных метров.

Однако большую роль стало играть ограничение по максимальной мощности потребляемой электроэнергии – больше 15 кВт подключить сегодня сложно. Причем этого должно хватать не только на отопление, но и на хозяйственно-бытовые нужды и приготовление горячей воды. Если нагрузка выше, то электричество в доме может отключаться – поэтому приходится решать, как вписаться в данную норму.

7 шагов к энергоэффективному дому

Энергоэффективный дом – это не обязательно дорогие и сложные «умные» системы. Но, как говорят эксперты, без базовых мер минимизировать теплопотери не получится. Мы собрали главные рекомендации от специалистов рынка.

1. Ориентировать дом по сторонам света. С южной стороны планировать жилые комнаты и большие окна – солнце будет нагревать помещения даже зимой. На северной стороне дома запроектировать хозяйственные помещения, а окон оставить минимум или вообще отказаться от них.

2. Оптимизировать геометрию дома. Самый эффективный вариант – это двухэтажный «кубик». Площадь стен при такой форме минимальная при сохранении объема, а чем меньше площадь стен, тем меньше потери тепла.

3. Утеплять стены. Нередко продавцы стройматериалов заверяют, что их товар не требует дополнительного утепления. Но забывают сказать, что толщина стен при этом в условиях Сибири должна быть не менее 50-60 сантиметров. Правильно выбранный утеплитель стен позволяет сократить потери тепла вдвое.

4. Утеплять фундамент и крышу. Через некачественно утепленное основание дом может терять до 10% теплоэнергии. Еще больше – через крышу без должной тепло-пароизоляции, ведь тепло поднимается вверх. Даже в эконом-варианте необходимо 20 см базальтового утеплителя или минеральной ваты.

5. Не забывать про отмостку. Отмостка – это водонепроницаемое покрытие вокруг постройки. Оно защищает фундамент от осадков, талых вод и промерзания.

6. Ставить качественные окна. В окнах должен быть, как минимум, двойной стеклопакет (три стекла) и рама не менее чем с пятью камерами. Сверх того, можно обратить внимание на конструкции с инертным газом в стеклопакете: они обладают куда меньшей теплопроводностью, чем воздух, а также на энергоэффективное напыление. Правда, такие окна будут на порядок дороже.

7. Не экономить на дверях. Входная дверь должна быть с терморазрывом. Такие двери толстые, очень тяжелые – около 100 кг, как правило, без глазков и с замками, защищенными от промерзания.