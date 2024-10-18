Россияне стали чаще покупать украшения с буквами

Леттеринг в украшениях — тренд не новый, но с каждым годом набирающий все большую популярность. Аналитики SOKOLOV проанализировали продажи таких украшений за два года и выяснили, как менялся на них спрос, и что сейчас пользуется особой популярность у россиян.

Самое популярное буквенное украшение — с использованием «А», его выбирали 43% покупателей таких ювелирных изделий. Также среди популярных букв для проявления своей индивидуальности оказались «М» (16%), «К» (10%), «О» (6%) и «Е» (5%). Самыми непопулярными подвесками-буквами оказались «Я», «З» и «Б», их доля составила менее 1% от приобретенных изделий. Интересно, что россияне стали реже приобретать подвески с иностранными буквами: изделия с «S» покупали на 63% меньше в 2024 году, а с «N» — на 67% меньше.

Среди именных украшений абсолютное преимущество у женских имен. Лидером по популярности стало колье с именем «Анна». На втором месте расположилось изделие с «Ольгой». Третье место поделили между собой «Дарья» и «Екатерина».

Украшения с буквами привлекают покупателей гораздо чаще, чем изделия с надписями: их купили в 9 раз больше. Сильнее всего интерес к таким украшениям вырос в Краснодаре (+81% год к году), Волгограде (+68%) и Самаре (+39%), также увеличились продажи в Ростове-на-Дону (+11%) и Воронеже (+8%). При этом «именные» изделия пользуются особой популярность в столице: рост составил 47%.

Средний чек на буквенные украшения в 2024 году по сравнению с прошлым годом вырос на 32% и составил 1 959 рублей. При этом наибольший рост произошел в Казани (+79%), Уфе (+61%) и Ростове-на-Дону (+47%). За именные украшение средний чек вырос больше — на 44% (3 811 рублей). В этой категории самый большой рост среднего чека был отмечен в Волгограде (+183%) и Самаре (+140%).