Банк Уралсиб упростил выпуск зарплатных карт для бизнеса – в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен новый способ формирования заявки на открытие карточных счетов и выпуск зарплатных карт сотрудникам. Электронная заявка заполняется в интерфейсе онлайн-банка, имеет сокращенное количество полей и обрабатывается банком за 15 минут.

Также клиент может добавить в свой зарплатный проект сотрудника с действующей дебетовой картой, ранее выпущенной Уралсибом. Для этого нужно в меню перейти в раздел «Сделать карту сотрудника зарплатной», указать ФИО сотрудника и номер счета, к которому привязана карта.

Данный способ заказа карт особенно удобен клиентам с небольшой численностью при подключении зарплатного проекта и первичном выпуске карт, а также всем клиентам для довыпуска карт новым сотрудникам в рамках действующего зарплатного проекта.

Более подробно о зарплатных проектах и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».