Правительство и Генпрокуратуру просят ввести ГОСТ веса социально значимых товаров

С инициативой к главе кабмина Михаилу Мишустину обратились общественники. Об этом пишут «Известия».

Причина – невыполнение производителями требований ГП о недопустимости сокращения объема, количества и веса продуктов в случае сохранения цены. Бизнес отнесся к инициативе скептически, отметив затратность меры для производителей – для соблюдения ГОСТа потребуется переустройство производств под эти нормативы.

В Руспродсоюзе считают, что альтернативой могло бы стать указание на ценниках стоимости товара в пересчете на килограмм или литр.

В России на фоне роста цен предлагают запретить производителям уменьшать размер упаковки продуктов первой необходимости, к которым относится сливочное масло, молоко, крупа, соль, сахар и другие товары.

Обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина, Генпрокурора России Игоря Краснова направил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Напомним, что наиболее заметное снижение цен на социально значимые товары в «Слате» в июне 2024 года зафиксировано на репчатый лук – он подешевел почти на 35%, по сравнению с июнем прошлого года. Также в годовом выражении подешевели: капуста – на 23%, творог – 24%. Традиционно во 2-м квартале снижается стоимость яйца после празднования Пасхи, а летом отмечаются самые низкие цены на него.