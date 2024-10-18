Братскую ГЭС планируют освободить от транспортных потоков

Построив для этого альтернативу – автомобильные и железнодорожные мосты через Ангару.

Участники делегации Совета Федерации РФ, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители энергохолдинга Эн+ обсудили вопросы строительства автомобильного и железнодорожного мостов через Ангару. Для это необходим вынос их с плотины Братской ГЭС, по которой сейчас проходят транспортные потоки.

Железнодорожный транспорт перевозит в год более 180 млн тонн грузов через плотину БГЭС, а по автомобильной дороге через станцию проезжают более 28 тыс. автомобилей ежедневно при проектной мощности в 3 тыс. автомобилей в сутки. Вопросы выноса мостов обсуждаются уже не впервые, но сейчас сенаторы, правительство региона и энергетики вплотную подошли к решению вопроса.

«Мы будем рассматривать варианты мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС. При содействии Совета Федерации рассматриваем стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, а также Стратегию и там эти вопросы затронем», – отметил первый заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Андрей Яцкин.

Предварительное место для возведения автомобильного моста определено – это участок ниже плотины ГЭС. По предварительным подсчётам, протяжённость автомобильного моста вместе с подходами к нему составит более четырёх километров. Также для подъезда к нему нужно построить два участка федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» с развязками в двух уровнях.

«Мы будем использовать площадку Совета Федерации, Минтранса РФ и соответствующих структуры дорожной отрасли, будем говорить об этом, приложим все усилия, чтобы максимально включиться в федеральные программы», - сказал журналистам глава региона Игорь Кобзев, который поднял эту проблему в Совете Федерации в 2022 году.

По словам генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (входит в Эн+) Сергея Кузнецова, постоянно растущие темпы транспортных перевозок через БГЭС создают существенную вибродинамическую нагрузку на гидросооружение. Кроме того, это сказывается на аварийности и способствует износу автодорожного полотна.

«Пробки возникают даже в нормальных условиях дорожного движения, кроме того мы не можем проводить полноценное техническое обслуживание автодороги. Транспортный поток необходимо уменьшать и сопутствующим фактором является антитеррористическая защищённость, которую нужно обеспечивать. По закону мы не можем пропускать через ГЭС автотранспорт более 3,5 тонн, но мы не можем этого делать, так как отсутствует альтернативный путь. Весь поток вынужденно идет через Братскую ГЭС. Та же ситуация с железнодорожным транспортом, объем грузов многократно превышает расчетные параметры. Нужно решать проблему этого бутылочного горлышка и снижать воздействие на ГЭС. Чтобы станция и дальше вырабатывала зеленую энергию, не отвлекаясь на ремонты»