Предприниматели и власти муниципалитетов Бурятии обсуждают пути цифровизации Республики

Байкальский банк в Улан-Удэ провел дизайн-сессию «Цифровой вектор. Новые возможности со Сбером».

Участники, представители крупного, среднего и малого бизнеса, руководители муниципальных образований Бурятии обсудили глобальный тренд — цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами Сбера для решения инфраструктурных задач республики.

Одной из ключевых тем обсуждения был искусственный интеллект, который, по мнению экспертов, может стать ключевыми звеном в повышении производительности бизнеса, улучшения оказания государственных услуг и привлечения инвестиций в различные отрасли республиканской экономики.

Работа на дизайн-сессии проходила в трех командах. Участники обсуждали методы использования искусственного интеллекта (AI), облачных технологий и возможности аналитики. Активное обсуждение у представителей бизнеса Республики вызвало применение AI-технологий в разных отраслях: добыче и логистике, строительстве и городской среде, пищевой, креативной и промышленной отраслях, торговле и туризме.

«На дизайн-сессии в мы вместе с представителями бизнеса и муниципалитетов обсудили проекты, которые можно реализовать в Республике за счет интеграции лучших практик Сбера. Технологии искусственного интеллекта сегодня открывают глобальные возможности в AI-трансформации бизнеса в Бурятии. Сегодня наши специалисты представили участникам мероприятия собственные AI-сервисы, включая GigaChat и Kandinsky, которые сегодня позволяют решать большинство бытовых задач, освобождая людей от рутины и повышая качество жизни населения», — Алексей Кузьмин, Управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

«Эта дизайн-сессия Сбера предоставляет уникальную площадку для обсуждения актуальных вопросов цифровизации района и оценки перспектив, которые она открывает. В целом, мероприятие подчеркивает, что цифровизация — это не только технологический процесс, но и стратегический шаг к устойчивому развитию района, который открывает новые горизонты для бизнеса и общества», — Андрей Фомин, руководитель Администрации МО «Кяхтинский район».

Сбер представил интерактивные локации. Так, участники узнали о том, как пользоваться умной камерой Сберздоровье для домашнего осмотра и передачи видео и изображений врачу и о том, как нейросетевые модели Сбера GigaChat и Kandinsky помогают в создании изображений, текстов и музыки. Участники сами генерили изображения, Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и реализует соглашение с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Сбер также активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.