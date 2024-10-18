Новый акушерско-реанимационный корпус планируют построить в Братске

В Братске Иркутской области может появиться современный акушерско-реанимационный корпус. В настоящее время возможность строительства рассматривается. Об этом рассказал мэр Александр Дубровин.

«По проекту в новом корпусе планируется разместить родовое отделение с индивидуальными родовыми залами, залы операционных, отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, приемно-смотровые помещения для родового отделения», – пояснил глава города.

Существующее здание Братского перинатального центра эксплуатируется с 1990 года. Здесь помощь получают не только жительницы Братска и района, но и женщины всего севера Иркутской области. В настоящее время проводится ремонт роддома.