Двоих иркутян улучили в незаконной продаже квартир умерших собственников

В Иркутске завершили расследование дела о мошенничестве с квартирами и земельными участками. Ущерб от действий аферистов составил более 9,3 млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с июня 2021 года по октябрь 2022 года бывший риэлтор и его знакомая создали группировку для незаконной перепродажи недвижимости. Участники подыскивали земельные участки в Иркутском районе и квартиры в Иркутске, собственники которых умерли или длительное время их не использовали для проживания.

За деньги они привлекли девять жителей региона на роли подставных покупателей и продавцов. Затем с использованием поддельных временных удостоверений личности неоднократно фиктивно перепродавали и переоформляли права собственности для придания видимости законного владения. После они выставляли недвижимость на продажу третьим лицам.

В результате троим собственникам был причинен материальный ущерб. Также обвиняемые пытались похитить два объекта недвижимости общей стоимостью более 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.