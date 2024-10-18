Предприятие ЖКХ в Иркутской области задолжало работникам почти 1 млн рублей

В Нижнеилимском районе выявили долг по заработной плате перед работниками жилищно-коммунальной сферы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что перед пятью работниками муниципального предприятия сформировалась задолженность по оплате труда на общую сумму более 800 тыс. рублей. Прокуратура внесла руководителю представление, направила в суд в интересах работников заявления о взыскании задолженности по заработной плате, а также возбудила в отношении директора предприятия административное дело.

В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.