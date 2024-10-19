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Два ресторана из Иркутской области вошли в 20-ку лучших в Сибири по версии WHERETOEAT

Подведены итоги ресторанной премии WHERETOEAT Siberia 2024. Определены лучшие заведения Сибирского федерального округа. Результаты опубликованы на официальном сайте мероприятия.

Семь позиций в топ-10 забрали рестораны из Красноярска, в том числе тройку лидеров: первое, второе и третье места соответственно заняли 0.75 Please Wine & Kitchen, «Чешуя» и Tunguska. На четвертой строчке Sadko из Красноярска, на пятой – Skopin из Новосибирска.

В топ-20 вошли два ресторана из Иркутской области: 13-ю строчку занял «33 вино и тапас» из столицы региона, 15-ю – «Лес и степь» из Братска. В топ-50 еще несколько заведений из Прибайкалья: на 27-м месте – «Стрижи», 28-м – La Premiere Café, 30-м – «Охотников», 31-м – La Chef, 45-м – Bardo, 48-м – «Собрание Спешилова», 50-м – Butin.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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